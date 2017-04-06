Новости дня

В Северодвинске задержан безработный вор-рецидивист

В Архангельске стартовала трансконтинентальная экспедиция «На Восток!»

С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 1,5 процента

Архангельский студент вышел в финал национального чемпионата WorldSkills Russia

Мобильная версия 16+

Пятница, 14 апреля, 19:43

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/14/50210.html

Общество

Архангельский студент вышел в финал национального чемпионата WorldSkills Russia

Архангельский студент вышел в финал национального чемпионата WorldSkills Russia
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Студент Архангельского финансово-промышленного колледжа Илья Серхачев успешно выступил на всероссийских отборочных соревнованиях национального чемпионата WorldSkills. Представитель Поморья попал в главный финал турнира, который пройдёт в середине мая в Краснодаре.

Напомним, международное некоммерческое движение WorldSkills призвано популяризировать рабочие профессии, в том числе и через программы, способствующие развитию среднего профессионального образования.

Один из главных проектов этого движения – чемпионат студентов профтеха и молодых профессионалов. Турнир проводится в формате открытых выступлений, ребята выполняют работы по различным профессиям (компетенциям). Понаблюдать за конкурсной борьбой может любой желающий.

Весной 2016 года Архангельская область официально вступила в движение WorldSkills. В феврале 2017 года в столице региона прошёл первый чемпионат студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья». Он состоял из пяти компетенций: электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах.

Одним из победителей турнира стал студент Архангельского финансово-промышленного колледжа Илья Серхачев. Ему не было равных в компетенции «Плотницкое дело». Более того, представителю профтеха Поморья удалось выдержать серьёзную конкуренцию и успешно пройти всероссийские отборочные соревнования. В итоге Илья Серхачев выступит в национальном финале, - сообщает пресс-служба правительства области.

Успех на этом турнире позволит отобраться на мировое первенство. Стоит отметить, что представители профтеха нашего региона уже достигали таких высот. Летом 2015 года выпускник Архангельского техникума строительства и городского хозяйства Сергей Никитин выступал в составе сборной России на чемпионате мира по профессиональному мастерству в бразильском Сан-Паулу.

—Стимулом для студентов профтеха, которые планируют участвовать в турнирах WorldSkills, стала именная стипендия, учреждённая в этом году губернатором Игорем Орловым. Победители национальных чемпионатов смогут рассчитывать на разовую стипендию в 150 тысяч рублей, выплата призёрам турнира составит 100 тысяч рублей. Финансовые поощрения предусмотрены и педагогам, которые занимаются подготовкой ребят, – напомнил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – В случае успешного выступления стипендия Илье Серхачеву будет назначена уже в этом календарном году.

Сегодня 15:26

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Поморье уничтожат двести мусорных свалокСегодня 11:25

В Архангельскую область ледоход придёт в выходные Сегодня 10:22

Реконструкция архангельского театра кукол идёт по плануВчера 15:19
1 комментарий

Записки ворчуна. Писахова и Шергина вместо Кедрова и Урицкого!Вчера 12:02
24 комментария

80 лучших людей Архангельской области: Анатолий СинниковВчера 08:51
2 комментария

Общество

В Архангельске стартовала трансконтинентальная экспедиция «На Восток!»Сегодня 16:10

В Коноше идёт строительство многоэтажек для расселения аварийного жилфондаСегодня 15:10

В Поморье уничтожат двести мусорных свалокСегодня 11:25

Под Архангельском отремонтируют мост через реку Исакогорку Сегодня 11:19

В исправительных учреждениях области готовятся к ПасхеСегодня 10:48

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Сколько вы хотите зарабатывать, чтобы быть довольным жизнью?
Результаты
Новости рубрик

В Архангельске стартовала трансконтинентальная экспедиция «На Восток!»

В Коноше идёт строительство многоэтажек для расселения аварийного жилфонда

В Поморье уничтожат двести мусорных свалок

Под Архангельском отремонтируют мост через реку Исакогорку

С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 1,5 процента

Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области

"Ростелеком" стал региональным партнером Архангельского этапа Startup Tour 2017

Архангельский ЦБК объявляет о старте конкурса социальных проектов

В совет директоров АЦБК избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов

Депутаты раскрыли доходы: Авалиани – самый богатый, а Палкин-младший не дотянул до папы

Айк Аджоглян: архангельские политики не готовы к критике в соцсетях

Политики не путаются в социальных сетях

Регистрация кандидатов в депутаты областного собрания завершилась

Великолепная шестерка: Игорь Орлов попал в число самых "контактных" губернаторов

В Северодвинске задержан безработный вор-рецидивист

В Вельске нетрезвый водитель врезался в фонарный столб

В Северодвинске пожилой водитель сбил на пешеходном переходе ребенка и скрылся

В Няндоме отклонили аппеляцию водителя, виновного в гибели 19-летней девушки

В Архангельске трое мужчин обвиняются в покушении на убийство

Биатлонные реалии Поморья

Юные хоккеисты «Каскада» успешно выступают в Сочи

Хоккеисты «Помора» и «Ледокола» узнали своих соперников по финалу НХЛ

В Онеге прошли областные соревнования по биатлону

Штатный состав мастеров спорта в Поморье увеличился

В Архангельске пройдёт фестиваль уличного и современного танца «Dvina Dance Fest»

Музей истории САФУ откроется в "Библионочь"

В Северодвинске будет создана танцевальная ретро-площадка

Дни польской культуры пройдут в Архангельске

В столице Поморья откроется выставка картин Дмитрия Трубина "Алиса"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru