Архангельский студент вышел в финал национального чемпионата WorldSkills Russia

Студент Архангельского финансово-промышленного колледжа Илья Серхачев успешно выступил на всероссийских отборочных соревнованиях национального чемпионата WorldSkills. Представитель Поморья попал в главный финал турнира, который пройдёт в середине мая в Краснодаре.

Напомним, международное некоммерческое движение WorldSkills призвано популяризировать рабочие профессии, в том числе и через программы, способствующие развитию среднего профессионального образования.

Один из главных проектов этого движения – чемпионат студентов профтеха и молодых профессионалов. Турнир проводится в формате открытых выступлений, ребята выполняют работы по различным профессиям (компетенциям). Понаблюдать за конкурсной борьбой может любой желающий.

Весной 2016 года Архангельская область официально вступила в движение WorldSkills. В феврале 2017 года в столице региона прошёл первый чемпионат студентов профтеха «Молодые профессионалы Поморья». Он состоял из пяти компетенций: электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах.

Одним из победителей турнира стал студент Архангельского финансово-промышленного колледжа Илья Серхачев. Ему не было равных в компетенции «Плотницкое дело». Более того, представителю профтеха Поморья удалось выдержать серьёзную конкуренцию и успешно пройти всероссийские отборочные соревнования. В итоге Илья Серхачев выступит в национальном финале, - сообщает пресс-служба правительства области.

Успех на этом турнире позволит отобраться на мировое первенство. Стоит отметить, что представители профтеха нашего региона уже достигали таких высот. Летом 2015 года выпускник Архангельского техникума строительства и городского хозяйства Сергей Никитин выступал в составе сборной России на чемпионате мира по профессиональному мастерству в бразильском Сан-Паулу.

—Стимулом для студентов профтеха, которые планируют участвовать в турнирах WorldSkills, стала именная стипендия, учреждённая в этом году губернатором Игорем Орловым. Победители национальных чемпионатов смогут рассчитывать на разовую стипендию в 150 тысяч рублей, выплата призёрам турнира составит 100 тысяч рублей. Финансовые поощрения предусмотрены и педагогам, которые занимаются подготовкой ребят, – напомнил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко. – В случае успешного выступления стипендия Илье Серхачеву будет назначена уже в этом календарном году.