В Коноше идёт строительство многоэтажек для расселения аварийного жилфонда

На улице Советской возведены два трёхэтажных многоквартирных дома. Первый дом уже заселён, а во второй только начали переезжать новосёлы.

Игорь Орлов, в рамках рабочего визита на юг области, осмотрел социальные объекты снаружи и внутри, пообщался со строителями и жителями домов.

Подрядчик пообещал оперативно и качественно благоустроить территорию вокруг новостроек, как только позволят погодные условия – в начале мая.

Глава Коношского района Олег Реутов рассказал, что в прошлом году в районе сдали в эксплуатацию 20 тысяч квадратных метров жилья.

—В лучшие советские годы, когда строился комбикормовый завод, сдавали по 13 тысяч «квадратов», так что показатель рекордный. Более того, в 2017 году мы планируем сдать свыше 30 тысяч квадратных метров, – подчеркнул Олег Реутов.

Второй объект - улица Труда. Здесь возводят сразу пять четырехэтажных жилых домов для коношан. Исполнительный директор подрядной организации Валентин Прилепин рассказал, что на стройке задействованы сильнейшие бригады каменщиков, возводящие один подъезд в течение нескольких недель.

—Отставание по срокам сейчас отсутствует. В результате строительства под снос пойдет более 14 тысяч аварийных «квадратов». Сегодня на стройке задействованы свыше 90 человек, шесть кранов, в том числе башенный и раскладной, – отметил Валентин Прилепин.

Следующие объекты расположены на улице Театральной и проспекте Октябрьском. Руководитель подрядной организации Артём Кузьмичёв пояснил, что сейчас компания наверстывает двухнедельное отставание от сроков. На площадке ведётся устройство фундаментов. Дома позволят райцентру расселить 3806 непригодных квадратных метров, - сообщает пресс-служба правительства области.