В Поморье уничтожат двести мусорных свалок

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает создание двух новых и модернизизацию 11 существующих полигонов по захоронению отходов, а также строительство пяти современных мусороперерабатывающих комплексов и ряда мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций.

Для удаленных районов схемой предусмотрено строительство 25 заводов-инсенераторов, на которых мусор будет сжигаться.

Одновременно с этим в регионе закроют и подвергнут рекультивации 200 существующих ныне свалок.

По расчетам разработчиков, принятые меры позволят в течение десяти лет уменьшить объем подлежащих захоронению отходов почти на 20 процентов.

Из неиспользуемых сегодня отходов лесоперерабатывающих производств авторами схемы предложено получать биотопливо путем переработки их в пеллеты. Это позволит еще больше сократить объем захоронения отходов, сообщает министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.