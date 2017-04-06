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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/14/50201.html

Общество

В Поморье уничтожат двести мусорных свалок

В Поморье уничтожат двести мусорных свалок
Территориальная схема обращения с отходами предусматривает создание двух новых и модернизизацию 11 существующих полигонов по захоронению отходов, а также строительство пяти современных мусороперерабатывающих комплексов и ряда мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций.

Для удаленных районов схемой предусмотрено строительство 25 заводов-инсенераторов, на которых мусор будет сжигаться.

Одновременно с этим в регионе закроют и подвергнут рекультивации 200 существующих ныне свалок.

По расчетам разработчиков, принятые меры позволят в течение десяти лет уменьшить объем подлежащих захоронению отходов почти на 20 процентов.

Из неиспользуемых сегодня отходов лесоперерабатывающих производств авторами схемы предложено получать биотопливо путем переработки их в пеллеты. Это позволит еще больше  сократить объем захоронения отходов, сообщает министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.

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