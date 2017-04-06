Под Архангельском отремонтируют мост через реку Исакогорку

Автодорога Архангельск – Северодвинск на участке с нулевого по 13-й километр требует реконструкции с доведением её до первой технической категории. Это наиболее напряжённый участок одной из самых загруженных трасс в регионе.

У дорожников есть надежда, что уже в этом году начнутся работы по одному из пусковых комплексов, мосту через реку Исакогорка. Об этом рассказал начальник ФКУ «Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров.

Дорога Архангельск – Северодвинск была построена в 1974 году и передана в федеральную собственность в 2013 году. После этого трассу отремонтировали на всём своём протяжении, однако выполненных мероприятий недостаточно: нужна реконструкция.

На сегодняшний день этот участок является одним из самых интенсивных в регионе – 20 тысяч автомобилей в сутки и более. По прогнозам, в ближайшие годы этот показатель достигнет 30 тысяч единиц транспортных средств. При этом пропускная способность дороги не соответствует существующему трафику, отчего дорога является участком повышенной аварийности. Кроме того, на нём находится железобетонный мост через р. Исакогорка 1974 года постройки, который по результатам обследования был признан аварийным.

— Мы рассчитываем, что работы по этому мосту начнутся уже в этом году, его реконструкция выделена в отдельный пусковой комплекс, – заявил Константин Чупров.

Руководитель Упрдор «Холмогоры» также рассказал, что в 2017 году на северодвинской трассе будут выполнены работы по замене некоторых участков дорожного покрытия, - сообщает пресс-служба регионального правительства.