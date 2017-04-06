В исправительных учреждениях области готовятся к Пасхе

Главными угощениями пасхального стола считаются яйца и куличи. Существует традиция не только красить яйца на Пасху, но и освящать пасхальные снеди. В исправительных учреждениях области представители Русской Православной церкви провели таинство освящения.

В следственном изоляторе № 4 (п. Белая Гора, г. Архангельск) в молельной комнате учреждения таинство провел настоятель храма святой Великомученницы Варвары иеромонах Даниил (Плотников). Куличи испекли сами осужденные. Они приготовили сдобное тесто с добавлением изюма, а после выпекания смазали глазурью и украсили кондитерской обсыпкой. Попробовать куличи в Светлое праздничное воскресенье смогут не только осужденные отряда хозяйственного обслуживания, но и лица, содержащиеся под стражей, купив их в магазине учреждения.

Ежегодно в преддверии праздника Святой Пасхи исправительное учреждение №16 УФСИН России по Архангельской области (г. Онега) посещает настоятель прихода Свято-Троицкого Собора протоирей Александр Коптев. В столовой колонии для осужденных были изготовлены пасхальные куличи, которые священнослужитель освятил. В этот день каждый желающим мог подойти к отцу Александру и получить от него благословление. После чего он пожелал всем присутствующим терпения, мужества и осуществления надежд.

Те, кто находится в местах лишения свободы, лишь изолированы, но не оторваны от общества. Для них также важен этот праздник и священнослужители, окормляющие учреждения, всегда находят время и для общения с осужденными и проведения важных и нужных таинств, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.