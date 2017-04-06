В Архангельскую область ледоход придёт в выходные

13 апреля взрывотехники провели работы по рыхлению льда в Котласском районе. В этом месте русло Северной Двины делает поворот, что может привести к затору. Часть ледяного массива удалось ослабить.



Ранее взрывные работы были проведены в Красноборском районе, у поселка Дябрино, который в прошлом году наравне с Великим Устюгом принял на себя основной удар весеннего половодья. Взрывами разрушили участок с наиболее плотным льдом - транспортную ледовую переправу, что привело к подвижкам льда.

Также в апреле превентивные мероприятия на льду прошли на р. Пинега в д. Нижняя Паленьга и на р. Сев. Двина в пос. Брин-Наволок Холмогорского района.

По мнению метеорологов, повторения прошлогоднего сценария с подтоплениями не ожидается, однако все населенные пункты, находящиеся в зоне риска, готовы к непредвиденному развитию ситуации. На местах создан запас продуктов, лекарств, предметов первой необходимости.

13 апреля в 14 часов ледоход начался на основном притоке Северной Двины - р. Сухона в г. Великий Устюг Вологодской области. По состоянию на 16 часов движение льда приостановилось. Уровни воды ниже критических отметок.

Подход головы ледохода к Котласу (60 км от В. Устюга) ожидается на предстоящих выходных, - сообщает портал "Безопасность АО".