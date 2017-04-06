Школьников Поморья учат безопасности на железной дороге

В рамках Всероссийской недели охраны труда на объектах железнодорожной инфраструктуры на предприятиях Архангельского региона организованы уроки безопасности.

Школьникам рассказывают о правилах поведения и негативных последствиях, к которым приводят шалости на железной дороге. А сотрудники транспортной полиции, участвующие в этих уроках, обращают внимание подростков на правовой аспект, административное наказание и штрафные санкции.

13 апреля воспитанникам старшей группы детского сада «Зоренька» рассказали о работе железнодорожного вокзала Архангельск, о правилах поведения на перроне и в вагоне поезда.

А кадетский класс школы № 34 посетил вагонное депо Исакогорка, где ребят проведены экскурсия по цехам предприятия, урок безопасности и викторина с призами за верные ответы. Усвоить и запомнить материал помогли памятки, правила в картинках и тематические сувениры, которые дети получили в подарок.

Подобные акции проводятся в Архангельском регионе регулярно, являются действенным инструментом профилактики травматизма и вандализма среди детей и подростков.