В Архангельске подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по истории

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории проходил в Архангельске с 8 по 13 апреля. Он включал в себя три тура: первый — эссе и проект, второй — тестовый и последний — устный. Помимо деловой, у школьников была и культурная программа — экскурсии по городу и в музей «Малые Корелы».

«Я бы хотел выразить благодарность учителям за их труд и самоотверженность. Гуманитарные науки — это очень важно, знание литературы и истории необходимы каждому. Только те люди, которые читают художественную литературу и исторические сочинения, добиваются успеха в жизни», — отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков.

Специальными номинациями были отмечены ряд участников. Александр Хомутов — за лучшее знание символики Российского государства; а участник из Северодвинска Артур Ширяев — за лучшее знание Великой Отечественной войны. Лучшее эссе написал Дмитрий Кувшинов. Лучший проект среди 9 классов был у Ксении Самариной и Ильи Онегина, а среди 10-11 классов — у Полины Калугиной. Сладкими подарками наградили школьников, чьи дни рождения пришлись на время олимпиады.Полный список призеров и победителей олимпиады будет опубликован на сайте в ближайшее время, - сообщает пресс-служба САФУ.