Температура ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днем -1,-6°; в южной половине области ночью 0,-5°, днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 14 апреля, 19:43
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/14/50192.html
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14 апреля в Поморье ожидается минусовая температура и снег
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов осадки преимущественно в виде снега. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с.
Температура ночью -5-10°, при прояснениях до -15°, днем -1,-6°; в южной половине области ночью 0,-5°, днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС.
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