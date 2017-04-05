Реконструкция архангельского театра кукол идёт по плану

Работы на объекте начались в апреле 2015 года. К тому времени здание, построенное в 1935 году, имело высокую степень износа и разрушалось буквально на глазах.

У наружной части здания отваливалась штукатурка и рассыпалась кирпичная кладка, а чердак частично деформировался. Здание обветшало настолько, что в 2011 году обрушилась часть потолка в студии звукозаписи. Кроме того, в здании явно не хватало помещений для сотрудников и зрителей.

По словам министра строительства и архитектуры Михаила Яковлева, в 2017 году работы по реконструкции театра идут полным ходом.

—Реконструкция проводится в рамках федеральной целевой программы «Культура России» и государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера», а средства выделяются на условиях софинансирования. С целью скорейшего завершения реконструкции театра в 2017 году мы заключили соглашение с Министерством культуры РФ о выделении дополнительных средств в размере 148 миллионов рублей. При этом область выделила 39 миллионов рублей, – отметил Михаил Яковлев.

Сегодня на объекте завершается устройство монолитного каркаса здания пристройки на уровне четвёртого этажа, ведутся работы по монтажу инженерных систем и витражей.

Строители уверены, что по окончании работ завсегдатаи театра кукол по достоинству оценят проведенную работу. В зрительных залах увеличится количество мест: со 170 до 208 в большом и с 80 до 122 в малом. Теперь у театра появится возможность проводить спектакли одновременно в двух залах, что позволит значительно увеличить количество зрителей.

Изменится и сцена – новейшее музыкальное и световое оборудование позволит театру осуществлять высокохудожественные и технически сложные постановки. А это позволит приглашать на гастроли ведущие кукольные театры России и мира, - сообщает пресс-служба областноо правительства.