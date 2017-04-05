За пять лет в Поморье 147 пожилых людей обрели приёмные семьи

Членами приемных семей могут стать одинокие или одиноко проживающие пожилые люди (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию.
С приемными семьями и их подопечными заключается договор, в котором оговариваются все необходимые условия. Главное – чтобы пожилой человек, нуждающийся в такой социальной услуге, проживал совместно с приемной семьей и не был близким родственником своим помощникам. Также исключена возможность заключения договора с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, людьми с психическими расстройствами и рядом других заболеваний, требующих лечения в специализированных медицинских организациях.
Приемная семья, взявшая на себя заботы о пожилом человеке, получает ежемесячное вознаграждение за оказание социальных услуг в размере пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба правительства области.