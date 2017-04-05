За пять лет в Поморье 147 пожилых людей обрели приёмные семьи

С 2012 года в регионе действует институт приемной семьи для пожилых людей. За пять лет новую семью обрели 147 северян. Треть из них – это люди от 76 до 85 лет, 65 процентов из них – инвалиды.

Членами приемных семей могут стать одинокие или одиноко проживающие пожилые люди (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию.

С приемными семьями и их подопечными заключается договор, в котором оговариваются все необходимые условия. Главное – чтобы пожилой человек, нуждающийся в такой социальной услуге, проживал совместно с приемной семьей и не был близким родственником своим помощникам. Также исключена возможность заключения договора с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, людьми с психическими расстройствами и рядом других заболеваний, требующих лечения в специализированных медицинских организациях.

Приемная семья, взявшая на себя заботы о пожилом человеке, получает ежемесячное вознаграждение за оказание социальных услуг в размере пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба правительства области.