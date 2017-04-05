В Вельском районе школьницы рисуют «платье мечты» для выпускного бала

Победительница конкурса сможет выбрать ткань и сшить бальное платье в модном ателье бесплатно. Конкурс эскизов «Выпускной бал. Платье моей мечты» проводят районный центр занятости населения.

Старшеклассницы уже представили свои работы на конкурс. Комиссия отобрала лучшие эскизы. Теперь претендентам предстоит встреча с дизайнером и закройщиком ателье, которые помогут профессионально оценить конкурсные работы и сшить бальное платье.

-Платье победителя должно быть стильным. Подходить не только по фигуре, но и соответствовать характеру девушки, отвечать ее энергетике, быть модным и подчеркивать индивидуальность. Платье, которое не купишь в магазине, которое можно только сшить, – подчеркнула председатель конкурсной комиссии, дизайнер Ольга Кремез.

Эскиз, занявший третье место, будет награжден подарком от дизайнера. Второе место позволит его обладателю получить сертификат на ткань для платья. А победительница получить сможет сшить платье своей мечты бесплатно, сообщает министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.