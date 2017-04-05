Записки ворчуна. Писахова и Шергина вместо Кедрова и Урицкого!

Лично мне режет ухо название улицы Кедрова. Того самого, которого на Соловках давно признали злодеем. Ведь именно он ликвидировал Соловецкий монастырь и выслал оттуда монахов. А потом там открылся первый в СССР лагерь для политических заключенных. И этот человек увековечен в нашем городе ангелов? Я еще понимаю, в советские годы имя Кедрова что-то значило для коммунистов. Но сегодня-то зачем? Недавно услышал, что на Соловках хотят открыть музей академика Дмитрия Лихачева. Вот это похвально. А палача Кедрова надо с карты Архангельска убрать.
А Моисей Урицкий? Или Володарский? Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Карл Маркс. Зачем они нужны Архангельску? Давайте оставим одного Ленина, его «с горкой» хватит. А памятник перед областным Собранием надо убрать. И вернуть фонтан, который ютится неподалеку от строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора. У нас в города «лениных» хватает. Соломбальский, кстати, уже стал инвалидом. Что там у него с рукой?
Неоднократно горожане предлагали властям назвать улицы именами славных деятелей Поморья. Степан Писахов – чем не достоин для названия улицы? А Борис Шергин? Яков Лейцингер, Альберт Сурков, Вильгельм Брандт! Из современных – Резицкий, Волосевич, Гемп. Приятно по этим улицам будет ходить. Идешь и вспоминаешь хорошего человека. А что думаешь, идя по улицам Кедрова или Урицкого? Страх и неприязнь рождают эти имена.
Помню, митрополит Даниил, вспоминая события 1918-1920 годов, очень верно сказал про улицу Кедрова. «Архангельск погрузился в хаос и мрак, стал называться «городом смерти». Расстреливали всех подряд, даже подростков выстраивали в шеренги и убивали. В честь комиссара Кедрова названа улица в нашем городе. Можно назвать и в честь Гитлера, других преступников. Думаю, что наступят времена, и улицы, названные в честь палачей, мы переименуем».
Противники переименования говорят, что на это уйдет много бюджетных денег. А когда в тяжелые 90-е историческим улицам Архангельска вернули их красивые названия – Воскресенская, Садовая, Троицкий проспект, то как-то не сильно это порезало наш городской бюджет. Давайте переименуем поэтапно: сначала Кедрова, через пару лет – Урицкого, потом – Володарского и так далее. Конечно, спросим мнение народа. Но что-то подсказывает мне, что большинству архангелогородцев все эти фамилии не очень-то и дороги. А вот Писахов и Шергин – другое дело, они наши, лучшие.
Я понимаю, что вызову гнев у товарищей коммунистов и всевозможных «консерваторов». А вы что предлагаете? Может, еще имя Сталина вернуть? Памятник уже поставили где-то на автостоянке. Но эти товарищи должны понимать, что наши дети и внуки не знают никаких Кедровых. Зачем тогда это? Ради какой народной памяти?
чем попы типа - Гапон(провокатор), лучше тов.Кедрова! Что касается фонтана, так у либерастов, ни ума(знаний и умений), ни бюджета на это нет(если только своруют у НАРОДА).
Во времена царей, Соловецкий монастырь назывался "каземат на берегу Ледяного моря(каземат у Ледяного моря)", так что у либералов и тут мимо, что мол Кедров там устроил "первый лагерь для заключённых". ВЕЧНО либералы ЛГУТ.
Не нравиться жестко, напишу мягко: ребята, то что у вас получилось в 1991, в 2017 уже не получится,ваш поезд либерального вранья... того ...тютю ...ушел на Украину. там вашим этим басням верят, а в России - уже нет. Страшно далеки вы от народа!
ну о чем малограмотный глубоко провинциальный сеня малина может вообще думать вопрос риторический
ну о чем малограмотный глубоко провинциальный и лживый сеня малина может вообще думать вопрос риторический
извилина прямая заела? Талаги в помощь!
Памятники трогать не надо! Да и фонтан тоже, признаться, "не фонтан": стоит железная уродина и вся в цепях, как наша Родина. А вот улицы переименовывать надо, но с УМОМ!
ИОбязанность по изменению документов вместе с финансовыми издержками жителей улиц, подлежащих переименованию, нужно возлагать на инициатора переименования. Сразу энтузиазм пропадает. А то одному дурачку моча в голову ударит, а мучаются жители.
Я вот предлагаю всем этим гражданам ,которые предлагают что то переносить ,что то переименовывать,взять затраты по этому мероприятию на себя .Почему за мои налоги должны что то переименовывать или переносить .Одна только табличка на один дом с названием улицы и номером дома стоит более тысячи рублей .Неужели если изменятся названия улиц ,повысятся зарплаты увеличатся пенсии или на этих улицах исчезнут ямы .Любят наши граждане просто так почесать язык ,На это надо огромные деньги которых в бюджет нет
Накануне 100-летия Октябрьской Социалистической революции либерасты возбудились.Вместо того, чтобы поднимать промышленность и сельское хозяйство предлагают переименовывать улицы, как-будто от этого сами собой решатся все городские и областные проблемы. Знакомый мотив. Новодворской нет, а подпевалы остались.
В биографиях Володарского и Урицкого нет ни каких сведений, что эти люди кого то убивали. Более того, их самих убили летом 1918 года. Тот факт, что Урицкий предложил сослать Великого князя Михаила в Пермь, говорит скорее всего о его гуманности, ведь при царях он отбывал ссылку в Якутске. Согласитесь, что Пермь и Якутск это две большие разницы.
Г-н Г.Охов напрасно стращает нас Соловками. Соловки были царской темницей со времен Ивана Грозного.Условия содержания узников были таковы, что по сравнению с ним ГУЛАГ просто санаторий. "Страдалец" Д.Лихачев на Соловках занимался научной деятельностью и выпускал журнал "Соловецкие острова". Судя по тому, что Лихачев дожил до 90 лет, беломорский климат пошел ему только на пользу.