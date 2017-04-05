Записки ворчуна. Писахова и Шергина вместо Кедрова и Урицкого!

Архангельские улицы продолжают носить имена убийц и палачей. Сколько раз уже твердили общественники и священники, что надо избавляться от этих жутких имен, а воз и ныне там.

Лично мне режет ухо название улицы Кедрова. Того самого, которого на Соловках давно признали злодеем. Ведь именно он ликвидировал Соловецкий монастырь и выслал оттуда монахов. А потом там открылся первый в СССР лагерь для политических заключенных. И этот человек увековечен в нашем городе ангелов? Я еще понимаю, в советские годы имя Кедрова что-то значило для коммунистов. Но сегодня-то зачем? Недавно услышал, что на Соловках хотят открыть музей академика Дмитрия Лихачева. Вот это похвально. А палача Кедрова надо с карты Архангельска убрать.

А Моисей Урицкий? Или Володарский? Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Карл Маркс. Зачем они нужны Архангельску? Давайте оставим одного Ленина, его «с горкой» хватит. А памятник перед областным Собранием надо убрать. И вернуть фонтан, который ютится неподалеку от строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора. У нас в города «лениных» хватает. Соломбальский, кстати, уже стал инвалидом. Что там у него с рукой?

Неоднократно горожане предлагали властям назвать улицы именами славных деятелей Поморья. Степан Писахов – чем не достоин для названия улицы? А Борис Шергин? Яков Лейцингер, Альберт Сурков, Вильгельм Брандт! Из современных – Резицкий, Волосевич, Гемп. Приятно по этим улицам будет ходить. Идешь и вспоминаешь хорошего человека. А что думаешь, идя по улицам Кедрова или Урицкого? Страх и неприязнь рождают эти имена.

Помню, митрополит Даниил, вспоминая события 1918-1920 годов, очень верно сказал про улицу Кедрова. «Архангельск погрузился в хаос и мрак, стал называться «городом смерти». Расстреливали всех подряд, даже подростков выстраивали в шеренги и убивали. В честь комиссара Кедрова названа улица в нашем городе. Можно назвать и в честь Гитлера, других преступников. Думаю, что наступят времена, и улицы, названные в честь палачей, мы переименуем».

Противники переименования говорят, что на это уйдет много бюджетных денег. А когда в тяжелые 90-е историческим улицам Архангельска вернули их красивые названия – Воскресенская, Садовая, Троицкий проспект, то как-то не сильно это порезало наш городской бюджет. Давайте переименуем поэтапно: сначала Кедрова, через пару лет – Урицкого, потом – Володарского и так далее. Конечно, спросим мнение народа. Но что-то подсказывает мне, что большинству архангелогородцев все эти фамилии не очень-то и дороги. А вот Писахов и Шергин – другое дело, они наши, лучшие.

Я понимаю, что вызову гнев у товарищей коммунистов и всевозможных «консерваторов». А вы что предлагаете? Может, еще имя Сталина вернуть? Памятник уже поставили где-то на автостоянке. Но эти товарищи должны понимать, что наши дети и внуки не знают никаких Кедровых. Зачем тогда это? Ради какой народной памяти?