В День космонавтики в Архангельске прошёл квест «Первый. Космический»

12 апреля в День космонавтики активисты общественного движения «Волонтеры Победы» запустили Всероссийский исторический квест «Первый. Космический». «Покорителями космоса» стали более 40 человек.

Организаторы квеста постарались создать настоящую «космическую» атмосферу. К примеру, перемещение по этапам осуществлялось по картам, полученным в импровизированном центре управления полетами. «Командам предстояло пройти семь совершенно разных этапов, которые объединяет тематика Дня российской космонавтики.

Задания были совершенно разные: от подвижных, до логических. На одном из этапов участникам предстояло побыть «луноходами» и даже провести химический эксперимент», - рассказала руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы» в Архангельской области Валерия Кострикова.

Почетным гостем игры стал председатель Совета архангельского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов войск ПВО» Сергей Зеленин.

«Прошло уже немало лет с того дня, когда человек совершил первый полет в космос. Это событие навсегда останется в истории человечества, в истории нашей страны. Надеюсь, что в ваших делах есть и еще будет множество событий, которые навсегда останутся в памяти»,- обратился к участникам игры Сергей Зеленин. В процессе проведения игры ветеран с удовольствием пообщался с участниками, рассказал о своей судьбе