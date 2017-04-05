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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/13/50177.html

Общество

В День космонавтики в Архангельске прошёл квест «Первый. Космический»

В День космонавтики в Архангельске прошёл квест «Первый. Космический»
Фото предоставила Анна Резвая
12 апреля в День космонавтики активисты общественного движения «Волонтеры Победы» запустили Всероссийский исторический квест «Первый. Космический». «Покорителями космоса» стали более 40 человек.

Организаторы квеста постарались создать настоящую «космическую» атмосферу. К примеру, перемещение по этапам осуществлялось по картам, полученным в импровизированном центре управления полетами. «Командам предстояло пройти семь совершенно разных этапов, которые объединяет тематика Дня российской космонавтики.

Задания были совершенно разные: от подвижных, до логических. На одном из этапов участникам предстояло побыть «луноходами» и даже провести химический эксперимент», - рассказала руководитель регионального отделения «Волонтеры Победы» в Архангельской области Валерия Кострикова. 

Почетным гостем игры стал председатель Совета архангельского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов войск ПВО» Сергей Зеленин. 

«Прошло уже немало лет с того дня, когда человек совершил первый полет в космос. Это событие навсегда останется в истории человечества, в истории нашей страны. Надеюсь, что в ваших делах есть и еще будет множество событий, которые навсегда останутся в памяти»,- обратился к участникам игры Сергей Зеленин. В процессе проведения игры ветеран с удовольствием пообщался с участниками, рассказал о своей судьбе

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