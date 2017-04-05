Архангельск обещают очистить от грязи

С 17 апреля в Архангельске начнутся масштабные уборочные работы. В рамках двухмесячника по уборке города на городские магистрали выйдет современная техника - вакуумная подметально-уборочная машина.

Директор ЗАО «АГСУМ» - генерального подрядчика по содержанию муниципальных дорог – Владимир Тихонов рассказал, что «умная» техника хорошо зарекомендовала себя при уборке дорог.

- Уже второй сезон вакуумная подметально-уборочная машина является хорошим подспорьем для поддержания чистоты городских улиц. Обычно при уборке мусор смывается или сметается к краю проезжей части, использование такой техники решает эту проблему. Вакуумная машина устроена таким образом, что не только удаляют с поверхности пыль и мусор, но и собирают и транспортируют его к месту выгрузки. Внутри кузова машины установлен специальный контейнер, куда попадает собранный мусор, отметил Владимир Тихонов.

Единственное условие для применения такой техники - убираемая поверхность дороги должна быть сухой. Поэтому, когда подсохнут дороги, к поддержанию чистоты приступит вакуумная подметально-уборочная машина.