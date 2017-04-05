Архангельск обещают очистить от грязи

Директор ЗАО «АГСУМ» - генерального подрядчика по содержанию муниципальных дорог – Владимир Тихонов рассказал, что «умная» техника хорошо зарекомендовала себя при уборке дорог.
- Уже второй сезон вакуумная подметально-уборочная машина является хорошим подспорьем для поддержания чистоты городских улиц. Обычно при уборке мусор смывается или сметается к краю проезжей части, использование такой техники решает эту проблему. Вакуумная машина устроена таким образом, что не только удаляют с поверхности пыль и мусор, но и собирают и транспортируют его к месту выгрузки. Внутри кузова машины установлен специальный контейнер, куда попадает собранный мусор, отметил Владимир Тихонов.
Единственное условие для применения такой техники - убираемая поверхность дороги должна быть сухой. Поэтому, когда подсохнут дороги, к поддержанию чистоты приступит вакуумная подметально-уборочная машина.
Вот установили урны на улицах, с какой целью - официально обозначили места мини-свалок? Урны никто не чистит. Пройдите по Логинова, Попова, Гайдара. Лучше бы никаких урн не было, может и этих "помоек" тоже не было бы