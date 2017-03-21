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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/13/50173.html

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80 лучших людей Архангельской области: Анатолий Синников

80 лучших людей Архангельской области: Анатолий Синников
«Двина-Информ» продолжает проект, посвященный 80-летию Архангельской области. В 2005 году в Архангельске скончался последний Герой Советского Союза - участник войны, проживавший в регионе. Анатолия Сергеевича Синникова долгое время так и называли «последний герой».

Синников прожил без малого 90 лет: за это время он прошел не только войну, но и состоялся как крупный ученый-лесовод, многолетний директор Архангельского НИИ леса и лесохимии. Он пережил Победу ровно на 60 лет и похоронил практически всех своих друзей-однополчан и даже собственных детей.

Анатолий Сергеевич родился 21 июня 1915 года в деревне Новое село Тихвинского района ныне Ленинградской области. Окончил Костромской техникум водного транспорта леса. Работал техником в Ухтинском и Ругозерском леспромхозах в Карелии. Там он и встретил начало Великой Отечественной войны.

О подвиге Синникова достаточно интересно написал Виктор Грачев: «В сентябре 1943 года двести шестая стрелковая дивизия вышла к Днепру. Гитлеровское командование понимало значение этого рубежа и поэтому стремилось сделать его неприступным. Глубоководный Днепр, военно-инженерные укрепления на высоком правом берегу, уставленном артиллерийскими орудиями, сосредоточение механизированных и стрелковых формирований – все это делало форсирование исключительно трудным. Выполнить задачу досталось 748-му стрелковому полку, где со своей ротой воевал старшина Синников, который вскоре принял командование батальоном.

Немцы из окопов систематически освещали берег ракетами и трассирующими пулями прошивали пространство из автоматов. От наших солдат требовалась строжайшая маскировка. Между тем на востоке уже обозначилась розовая полоска утреннего рассвета. День обещал быть теплым, а бой – жарким. Группа изготовилась для броска. Роты получили установку, в каком направлении двигаться и где закрепиться. По команде старшины Синникова батальон под градом свинца кинулся на прибрежные, защищенные колючей проволокой траншеи противника. Не прошло и получаса, как немцев оттуда выбили».

Именно за этот подвиг указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года Анатолию Синникову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Но и в мирной жизни он продолжал быть на передовой, на сей раз научной. В 1950 году в 35-летнем возрасте закончил АЛТИ. 15 лет работал в своей «альма-матер» преподавателем и доцентом, а затем еще 15 – директором Архангельского НИИ леса и лесохимии. Научный труд лесовода был отмечен орденом Октябрьской Революции.

Известный ученый, заслуженный лесовод РФ Леонард Ипатов так вспоминал Героя Синникова: «В будничной жизни Анатолия Сергеевича отличала величайшая скромность. Как-то он рассказывал: «На нас, фронтовиков, смотрели так: «Вот вы живы, а наши погибли». Могли бы и мы погибнуть. Такие разговоры были и десять, и двадцать, и тридцать лет назад. Обижали словами. Поэтому я всегда стоял вместе со всеми, неудобно было с удостоверением без очереди подходить. Сейчас не говорят, но ведь и нас осталось совсем немного. Большинство и выйти не могут на встречу со школьниками или студентами. Сидят дома и только плачут».

Анатолий Синников значительно пережил свою жену и двоих сыновей, погибших на даче от взрыва газа. Но он не только не сломился, а продолжал вести большую ветеранскую общественную работу.

В 1997 году в Архангельске умер Виктор Михайлович Петров, который был предпоследним проживающим в Поморье Героем Советского Союза. В мае 2005 года 90-летний Анатолий Синников принимал поздравления по случаю 60-летия Великой Победы. А 22 августа этого же года он скончался и был похоронен со всеми полагающимися почестями на центральной аллее Вологодского (Кузнечевского) кладбища.

Как-то, проходя после очередного 9 мая мимо центральной аллеи, усыпанной живыми цветами, я увидел веселящуюся молодежь. Мальчики и девочки 10-12 лет прыгали и скакали под громкую подвижную музыку прямо у плит мемориала. Что-то больно сдавило мне сердце и, с какой-то несвойственной яростью, я закричал на них и потребовал убраться. «Неужели вы не понимаете, что пляшете на священном месте? Вспоминайте погибших за вас солдат!» Ребята быстро успокоились и покинули кладбище. А меня еще долго душила обида. Я посмотрел на величественный памятник Анатолию Синникову и мысленно попросил у него прощение за бездарных потомков. Слава Богу, что те настоящие герои, не видят нынешнюю вакханалию. Не ради нее они проливали свою кровь… 

Алексей Морозов, Сегодня 08:51

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Комментарии
Юра, сегодня 14:24

Вы еще мягко обошлись, Алексей. Я бы этим выродкам по шее надавал. Нас в школе учили уважать павших солдат!

vlad1950, сегодня 15:58

достойнейший был советский человек и воин и ученый таких и рождала и поднимала советская страна
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