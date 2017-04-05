Архангельские волонтеры привели в порядок территорию возле памятника Юрию Гагарину

Вооружившись метлами, лопатами и граблями на уборку газона и прилегающей к памятнику территории вышли ученики 33-й школы. Акция по благоустройству территории проводится ежегодно. Именно с нее началась серия мероприятий, приуроченных ко Дню космонавтики.

Начальник отдела по патриотическому воспитанию управления по делам молодежи Архангельской области Иван Жернаков отметил:

«Этот год для нас особенно важен. Именно в 2017 году будет отмечаться особая дата в истории космодрома Байконур и всей мировой космонавтики – 60-летие запуска первого искусственного спутника Земли».

На протяжении всей недели в Архангельске пройдет серия мероприятий, посвященных Дню космонавтики.

12 апреля в 16.00 на базе регионального центра патриотического воспитания пройдёт Всероссийский исторический квест «Первый. Космический» для школьников и студентов.

Кроме этого, ребят ждет встреча с ветераном ВВС. 16 апреля запланирован Всероссийский космический забег, начало которого в 11 часов. Старт в районе библиотеки Добролюбова.