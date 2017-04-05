Девушки и юноши Поморья приняли участие в акции "Здоровый образ жизни - выбор молодёжи"

С 3 по 9 апреля Дом молодежи Архангельской области во второй раз провел акцию «Здоровый образ жизни – выбор молодежи!». Девушки и юноши области имели возможность целую неделю бесплатно посещать фитнес-клубы и спорт-залы.

А также тренировки по разным видам современных танцев, настольному теннису, обучаться йоге, технике самообороны и даже капоэйре, а именно бразильскому национальному боевому искусству с элементами танца и игры в сопровождении бразильской музыки. Участвовать в акции могли все желающие в возрасте от 14 до 30 лет.

К акции присоединились 5 муниципальных образований Архангельской области: Вельский, Няндомский, Каргопольский районы, МО «Северодвинск» и МО «Город Котлас». Автором идеи данной акции является МО «Город Котлас».

В Архангельской области участниками акции стали 572 человека. Одна из них, Татьяна Вишнякова, ученица 10-ого класса МБОУ «Уемской средней школы»: «Считаю, акция - прекрасная идея. Часто подростки круглыми сутками сидят дома в Интернете, потому что за все веселое и интересное, нужно платить. Возможно, благодаря акции Дома молодежи Архангельской области, многие ребята смогут увидеть в себе скрытые ранее таланты».

Илья Колпаков, специалист Дома молодежи Архангельской области, ответственный за акцию: «Акция действительно непростая, повезло, что план уже был проработан Котласом, спасибо им за отличную идею! Здорово, что многие спортивные и танцевальные центры сразу пошли нам на встречу, предоставили площадки бесплатно, хотя существуют за счет своего дохода. Нашей задачей на этот раз стало тиражировать акцию в других районах области, для этого мы создали «дорожную карту», которая помогла специалистам организовать мероприятие».