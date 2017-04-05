Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +2,+7°; в южной половине области ночью 0,+5°, днем +6,+11°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
В Архангельске стартовала Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады
Депутаты раскрыли доходы: Авалиани – самый богатый, а Палкин-младший не дотянул до папы
В рамках "Библионочи" пройдёт фестиваль «Колесо истории: новое прочтение»
На Кегостров архангелогородцев будут доставлять буксиры
|
Среда, 12 апреля, 15:10
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/12/50148.html
|
12 апреля в Архангельской области ожидается дождь
Облачная погода. В большинстве районов пройдут осадки, на юге преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный и западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с; на северо-востоке области юго-восточный и восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +2,+7°; в южной половине области ночью 0,+5°, днем +6,+11°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
Депутаты раскрыли доходы: Авалиани – самый богатый, а Палкин-младший не дотянул до папыСегодня 14:55
Архангельские волонтеры привели в порядок территорию возле памятника Юрию ГагаринуСегодня 12:18
Пожарные спасли семью от пожара в СеверодвинскеСегодня 10:45
Байдарочник Илья Ситников завоевал «серебро» в КраснодареВчера 14:06
В столице Севера стартует трансконтинентальная экспедиция «На восток!»Вчера 12:10
Общество
На Кегостров архангелогородцев будут доставлять буксирыСегодня 13:54
Архангельские волонтеры привели в порядок территорию возле памятника Юрию ГагаринуСегодня 12:18
Девушки и юноши Поморья приняли участие в акции "Здоровый образ жизни - выбор молодёжи"Сегодня 11:59
На перекрёстке улицы Папанина и Окружного шоссе изменилась схема движенияСегодня 11:52
В Архангельске издали словарь сленга северных моряков и рыбаковВчера 15:13
Опрос
На Кегостров архангелогородцев будут доставлять буксиры
Архангельские волонтеры привели в порядок территорию возле памятника Юрию Гагарину
Девушки и юноши Поморья приняли участие в акции "Здоровый образ жизни - выбор молодёжи"
На перекрёстке улицы Папанина и Окружного шоссе изменилась схема движения
Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области
"Ростелеком" стал региональным партнером Архангельского этапа Startup Tour 2017
Архангельский ЦБК объявляет о старте конкурса социальных проектов
В совет директоров АЦБК избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов
Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме
Депутаты раскрыли доходы: Авалиани – самый богатый, а Палкин-младший не дотянул до папы
Айк Аджоглян: архангельские политики не готовы к критике в соцсетях
Политики не путаются в социальных сетях
Регистрация кандидатов в депутаты областного собрания завершилась
Великолепная шестерка: Игорь Орлов попал в число самых "контактных" губернаторов
В Архангельске водитель автомобиля погиб, врезавшись в столб
В Ненецком автономном округе женщина убила сожителя
В Верхнетоемском районе пожарные спасли мужчин, провалившихся под лёд
В Северодвинске ликвидированы незаконные игровые автоматы
В Архангельске стартовала Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады
Жители Новодвинска впервые сдают нормы ГТО по плаванию
Байдарочник Илья Ситников завоевал «серебро» в Краснодаре
В Мирном завершилось первенство Архангельской области по художественной гимнастике
В рамках "Библионочи" пройдёт фестиваль «Колесо истории: новое прочтение»
В Архангельске подвели итоги конкурса «Семейная реликвия»
Нижегородский художник расскажет в Архангельске как спасти исторический город с помощью стрит-арта
В Архангельске откроется выставка «PROЯВЛЕНИЯ 3803»
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru