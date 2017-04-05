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Среда, 12 апреля, 15:10

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/12/50148.html

Общество

12 апреля в Архангельской области ожидается дождь

12 апреля в Архангельской области ожидается дождь
Облачная погода. В большинстве районов пройдут осадки, на юге преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный и западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с; на северо-востоке области юго-восточный и восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -2,+3°, днем +2,+7°; в южной половине области ночью 0,+5°, днем +6,+11°, - сообщает Северное УГМС.

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