В Архангельске издали словарь сленга северных моряков и рыбаков

8 апреля в Северном морском музее состоялась презентация второго тома «Словаря народно-разговорной речи города Архангельска» – «Профессиональная речь моряков и рыбаков».

На встрече со слушателями выступили авторы словаря – преподаватели кафедры русского языка и речевой культуры Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации.

Первый том «Словаря» – «Городское просторечие» был издан еще в 2013 году. Книга стала лауреатом Всероссийского конкурса «Университетская книга» в номинации «Лучшее справочное издание».

Второй том «Словаря народно-разговорной речи города Архангельска» поступит в продажу уже скоро. Сейчас он размещен в электронном формате на сайте Интеллектуального центра – научной библиотеки имени Е. И. Овсянкина, сообщает пресс-служба САФУ.