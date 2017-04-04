Котлас - первый город, который принимает «большую воду» во время прохождения ледохода

10 апреля начальник регионального МЧС России Игорь Панин провел здесь смотр сил и средств муниципальной подсистемы реагирования на чрезвычайные ситуации.

На площади Советов были представлены силы и средства всех организаций города и Котласского района, которые принимают участие в работах, связанных с противопаводковыми мероприятиями.

Заместитель начальника Главного управления МЧС Росси по Архангельской области Александр Гущин совместно с главой Котласа Андреем Бральниным, председателем комитета гражданской защиты Котласа Эдуардом Ярыгиным и начальником местного пожарно-спасательного гарнизона Алексеем Верховцевым представили руководителю СЗРЦ силы и средства муниципальной подсистемы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Игорь Панин высоко оценил готовность сил и средств, уточнил у руководителей служб их задачи на период весеннего половодья. После смотра Игорь Панин провел встречу с личным составом пожарно-спасательных подразделений Котласа, сообщает arh112.