Архангельск очистят от мусора, скопившегося за зиму

Масштабные работы по очистке городских улиц начнутся с 17 апреля и продлятся до 17 июня. Для проведения повсеместной периодической уборки установлен единый санитарный день – пятница.

Рабочая группа обеспечит ежедневный контроль за выполнением мероприятий по уборке и благоустройству территории в период двухмесячника, в том числе, по приведению в порядок мемориалов, памятников, памятных знаков, обелисков, воинских захоронений, по благоустройству мест массового отдыха населения и проведения праздничных мероприятий.

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» поручено обеспечить прием, размещение мусора и бытовых отходов на городском полигоне ТБО от организаций, участвующих в проведении двухмесячника.

Руководителям организаций всех форм собственности, управляющим компаниям и ТСЖ, предприятиям торговли, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты, необходимо до 31 мая организовать выполнение работы по санитарной уборке и благоустройству отведенных и прилегающих территорий, до 5 июня - по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений.

Все городские округа готовы к проведению двухмесячника: закуплен инвентарь и привлечены управляющие компании, организации всех форм собственности, проинформировано население, - сообщает пресс-служба городской администрации.