Новости дня

В Вельске педофил получил пять лет колонии строгого режима

В Мезенском районе три чиновника оштрафованы за игнорирование писем граждан

В Архангельске издали словарь сленга северных моряков и рыбаков

Котлас - первый город, который принимает «большую воду» во время прохождения ледохода

Мобильная версия 16+

Вторник, 11 апреля, 20:24

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/11/50143.html

Общество

Архангельск очистят от мусора, скопившегося за зиму

Архангельск очистят от мусора, скопившегося за зиму
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Масштабные работы по очистке городских улиц начнутся с 17 апреля и продлятся до 17 июня. Для проведения повсеместной периодической уборки установлен единый санитарный день – пятница.

Рабочая группа обеспечит ежедневный контроль за выполнением мероприятий по уборке и благоустройству территории в период двухмесячника, в том числе, по приведению в порядок мемориалов, памятников, памятных знаков, обелисков, воинских захоронений, по благоустройству мест массового отдыха населения и проведения праздничных мероприятий.

МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» поручено обеспечить прием, размещение мусора и бытовых отходов на городском полигоне ТБО от организаций, участвующих в проведении двухмесячника.

Руководителям организаций всех форм собственности, управляющим компаниям и ТСЖ, предприятиям торговли, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и пользовании которых находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты, необходимо до 31 мая организовать выполнение работы по санитарной уборке и благоустройству отведенных и прилегающих территорий, до 5 июня - по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений.

Все городские округа готовы к проведению двухмесячника: закуплен инвентарь и привлечены управляющие компании, организации всех форм собственности, проинформировано население, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня 15:01

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Байдарочник Илья Ситников завоевал «серебро» в КраснодареСегодня 14:06

В столице Севера стартует трансконтинентальная экспедиция «На восток!»Сегодня 12:10

80 лучших людей Архангельской области: Иван СтегачевСегодня 09:27
8 комментариев

В Поморье время нереста ограничат ловлю рыбыВчера 16:14
1 комментарий

Александр Донской о своей гонке на Ferrari по московскому ТЦ: перфоманс удалсяВчера 12:34
12 комментариев

Общество

В Архангельске издали словарь сленга северных моряков и рыбаковСегодня 15:13
1 комментарий

Котлас - первый город, который принимает «большую воду» во время прохождения ледохода Сегодня 15:09

Психологи помогают несовершеннолетним заключенным изучить «Все грани своего Я»Сегодня 14:21

В столице Севера стартует трансконтинентальная экспедиция «На восток!»Сегодня 12:10

Ледовые переправы в Поморье закрылись на неделю раньше обычногоСегодня 09:51

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске издали словарь сленга северных моряков и рыбаков

Котлас - первый город, который принимает «большую воду» во время прохождения ледохода

Психологи помогают несовершеннолетним заключенным изучить «Все грани своего Я»

В столице Севера стартует трансконтинентальная экспедиция «На восток!»

Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области

"Ростелеком" стал региональным партнером Архангельского этапа Startup Tour 2017

Архангельский ЦБК объявляет о старте конкурса социальных проектов

В совет директоров АЦБК избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов

Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме

Айк Аджоглян: архангельские политики не готовы к критике в соцсетях

Политики не путаются в социальных сетях

Регистрация кандидатов в депутаты областного собрания завершилась

Великолепная шестерка: Игорь Орлов попал в число самых "контактных" губернаторов

"Серый кардинал" политики Сергей Ковалев подался в образование

В Вельске педофил получил пять лет колонии строгого режима

В Мезенском районе три чиновника оштрафованы за игнорирование писем граждан

В Котласе пьяный водитель сбил девушку и скрылся с места преступления

Житель Архангельска проник в квартиру спящей женщины и украл мобильный телефон

В Архангельске задержали молодых людей, подозреваемых в краже

Байдарочник Илья Ситников завоевал «серебро» в Краснодаре

В Мирном завершилось первенство Архангельской области по художественной гимнастике

Волейбольные дружины Поморья поборются за награды в Пскове

Плесецкая «Юность» - чемпион Поморья по мини-хоккею с мячом

В Архангельске прошёл кубок региона по тайскому боксу

В Архангельске подвели итоги конкурса «Семейная реликвия»

Нижегородский художник расскажет в Архангельске как спасти исторический город с помощью стрит-арта

В Архангельске откроется выставка «PROЯВЛЕНИЯ 3803»

В Котласе прошел конкурс вокалистов "Хрустальный перезвон"

В Архангельске пройдут гастроли театра «Санктъ-Петербургъ Опера»
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru