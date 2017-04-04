Психологи помогают несовершеннолетним заключенным изучить «Все грани своего Я»

В апреле специалисты областного «Центра поддержки молодой семьи» проведут для несовершеннолетних Архангельской воспитательной колонии арт-терапевтический тренинг «Все грани моего Я». Его цель – откорректировать деструктивное поведение заключённых.

— Данные занятия откроют ребятам широкие возможности для самопознания, самонаблюдения и развития эмоциональной сферы. Благодаря арт-терапии у несовершеннолетних может поменяться отношение к прошлому и к собственным психическим недостаткам. Это их шанс измениться и по-другому посмотреть на мир, – отметила заместитель директора центра Ольга Миловидова.

Это уже не первая встреча специалистов с заключенными. Психологи центра на протяжении десяти лет проводят различные занятия в рамках программы «Перекрёсток». За это время достигнуты серьёзные положительные результаты и накоплен значительный опыт в работе с подростками, находящимися в конфликте с законом.