В столице Севера стартует трансконтинентальная экспедиция «На восток!»

Участникам масштабного проекта предстоит проехать 10 тысяч километров по бездорожью от столицы Поморья до Петропавловск-Камчатского.

Автономный переход пройдет с апреля по ноябрь 2017 года по маршруту: Архангельск – Нарьян-Мар – Воркута – Салехард – Надым – Новый Уренгой – Игарка –Норильск – Ессей – Айхал – Жиганск – Батагай – Зырянка – Манилы – Ключи – Петропавловск-Камчатский. В экспедиции принимают участие восемь специалистов на четырёх вездеходах «Шерп» российской разработки (трех серийных, одном экспериментальном).

Проведение экспедиции стало результатом общей работы инженеров-конструкторов вездеходов «Шерп» во главе с Алексеем Гарагашьяном, специализирующихся на создании техники для длительной автономной работы в условиях бездорожья, и группы научных сотрудников Русского географического общества и НИИ Арктики и Антарктики, занимающихся вопросами развития Русского Севера.

В основу экспедиции легла идея о возможности непрерывного транспортного сообщения со всеми труднодоступными районами, а значит, и бесперебойного оказания медицинской, пожарной, спасательной помощи, а также доставки продовольствия и медикаментов в удаленные районы страны вне зависимости от сезона и состояния основных транспортных путей.

Маршрут экспедиции проходит по линии развития десяти новых аварийно-спасательных центров МЧС в Арктической зоне России. Именно здесь, в районах, которые в период ледохода, ледостава и паводка отрезаны от сухопутных путей сообщения, и сосредоточены ключевые задачи экспедиции. Также в ходе путешествия будет собрана информация социального, этнографического, геологического и экологического характера.

Старт экспедиции «На восток!» запланирован на 12:00 14 апреля от площади Дружбы народов СССР, - сообщает пресс-служба правительства области.