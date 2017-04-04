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Второй открытый форум прокуратуры Архангельской области начнет работу 17 апреля

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Вторник, 11 апреля, 11:22

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/11/50128.html

Общество

Второй открытый форум прокуратуры Архангельской области начнет работу 17 апреля

Второй открытый форум прокуратуры Архангельской области начнет работу 17 апреля
Тема форума заявлена как «Защита честного бизнеса, как составляющая здоровой экономики региона».

Предметом обсуждения и дискуссии между представителями прокуратуры и экспертами станут необоснованные проверки, нелегальный бизнес и долги государственных и муниципальных заказчиков как факторы, сдерживающие развитие бизнеса.

На мероприятие приглашены Главный федеральный инспектор по Архангельской области, депутаты Архангельского областного Собрания, руководители органов государственной власти области и контрольно-надзорных органов, правозащитные, общественные организации, представители бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

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