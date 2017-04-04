Второй открытый форум прокуратуры Архангельской области начнет работу 17 апреля

Тема форума заявлена как «Защита честного бизнеса, как составляющая здоровой экономики региона».

Предметом обсуждения и дискуссии между представителями прокуратуры и экспертами станут необоснованные проверки, нелегальный бизнес и долги государственных и муниципальных заказчиков как факторы, сдерживающие развитие бизнеса.

На мероприятие приглашены Главный федеральный инспектор по Архангельской области, депутаты Архангельского областного Собрания, руководители органов государственной власти области и контрольно-надзорных органов, правозащитные, общественные организации, представители бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.