Ветер юго-восточный, с переходом днем на южный и юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью -3,+2°, днем +6,+11°; на северо-востоке области ночью -8,-13°, днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 11 апреля, 11:22
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/11/50127.html
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11 апреля в Поморье ожидается дождь с мокрым снегом
Облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом.
Ветер юго-восточный, с переходом днем на южный и юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура ночью -3,+2°, днем +6,+11°; на северо-востоке области ночью -8,-13°, днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС.
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