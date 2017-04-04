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Вторник, 11 апреля, 11:22

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/10/50126.html

Общество

В Поморье время нереста ограничат ловлю рыбы

В Поморье время нереста ограничат ловлю рыбы
Нарушители закона получат крупный штраф и могут быть привлечены к уголовной ответственности.

С 25 апреля по 8 июня запрещено рыбачить в Каргопольском, Няндомском, Коношском, Вельском, Устьянском, Шенкурском, Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Вилегодском и Ленском районах. А с 1 мая по 14 июня — в Плесецком, Онежском, Виноградовском, Холмогорском, Пинежском районах, а также в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске. 

В Кенозерском национальном парке и парке «Онежское Поморье» в это время будут проводиться усиленные рейды государственных инспекторов.

Запрет действует на все виды любительского и спортивного рыболовства. Связан он с тем, что в это время рыба идёт на нерест и её лов нарушает естественные процессы размножения, сообщает пресс-служба нацпарка «Кенозерский».

Вчера 16:14

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Комментарии
vlad1950, вчера 19:28

ну для ларечников торгашей это не преграда да и рыбохрана вся развалена буржуинами
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