В Поморье время нереста ограничат ловлю рыбы

Нарушители закона получат крупный штраф и могут быть привлечены к уголовной ответственности.

С 25 апреля по 8 июня запрещено рыбачить в Каргопольском, Няндомском, Коношском, Вельском, Устьянском, Шенкурском, Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Вилегодском и Ленском районах. А с 1 мая по 14 июня — в Плесецком, Онежском, Виноградовском, Холмогорском, Пинежском районах, а также в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске.

В Кенозерском национальном парке и парке «Онежское Поморье» в это время будут проводиться усиленные рейды государственных инспекторов.

Запрет действует на все виды любительского и спортивного рыболовства. Связан он с тем, что в это время рыба идёт на нерест и её лов нарушает естественные процессы размножения, сообщает пресс-служба нацпарка «Кенозерский».