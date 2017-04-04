В Поморье снизились цены на свинину и муку, зато молочные продукты подорожали

Ситуацию на продовольственном рынке Поморья обсудили на совещании в правительстве области. Как сообщила министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова, ситуация стабильная, ажиотажного спроса на товары нет.

За первый квартал этого года зафиксировано снижение розничных цен на ряд основных продуктов питания: свинину (-1,69%), масло подсолнечное (-7,8%), яйцо куриное (-6,66%), сахар-песок (-10,52%), соль (-1,24%), муку пшеничную (-1,71%), крупу гречневую (-1,31%), куриное мясо (-1%).

Вместе с тем в первом квартале отмечено повышение цен на молоко (+1,89%) и сливочное масло (+4,02%).

—Рост цен на молоко и молочную продукцию связано с дефицитом сырья, – сказала Ирина Бажанова. – Кроме того, действует ещё и сезонный фактор, связанный с тем, что в зимний период товарное молоко традиционно дорожает.

Увеличение цены на молоко отразилась и на стоимости сливочного масла. Причем рост отмечен как у местного, так и у федерального ритейла.

Также с сезонным колебанием связано повышение цен на рыбу (+6,3%). По информации Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, никаких дальнейших серьезных изменений стоимости рыбы в ближайшей перспективе не предвидится.

—Все крупные добывающие компании находятся под жёстким административным контролем и регулярно отчитываются о ценах на свою продукцию перед таможенной службой, антимонопольным и другими ведомствами, – пояснила министр.

Повышение стоимости пшена (+8,44%) связано с поступлением в регион партии крупы по более высокой цене и окончанием акций, проводимых торговыми сетями.

В мае-июне этого года прогнозируется сезонное повышение цен на овощи и фрукты нового урожая. В летний период, когда начнётся массовое созревание плодоовощной продукции, ожидается снижение ценников, - сообщает пресс-служба правительства области.