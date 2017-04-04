Архангельская область вошла в десятку популярных мест для паломнического туризма

Накануне Пасхи аналитическое агентство Турстат выявило самые популярные места и регионы России для паломничества, включая паломнические туры по России и самостоятельные поездки.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных паломнического туризма в регионах России.

Топ-10 регионов России по популярности паломнического туризма составляют: Московская область (Сергиев Посад и Звенигород), Нижегородская область (Дивеево), Ярославская область (Годеново), Карелия (Валаам), Калужская область (Оптина Пустынь), Владимирская область (Боголюбово), Костромская область (Ипатьевский), Архангельская область (Соловки), Псковская область (Печоры) и Липецкая область (Задонск).

По данным ТурСтат, паломническим туризмом в России, включая паломнические поездки и туры, занимается 5 миллионов человек в год. Это составляет около 10% рынка внутреннего туризма в стране.

Паломнический туризм наиболее развит в городах и регионах Центральной России, Поволжья и Северо-Запада России.