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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/10/50114.html

Общество

Александр Донской о своей гонке на Ferrari по московскому ТЦ: перфоманс удался

Александр Донской о своей гонке на Ferrari по московскому ТЦ: перфоманс удался
Бывший мэр Архангельска Александр Донской в очередной раз шокировал столичную публику. СМИ опубликовали видео гонок красного Ferrari по торговому центру в Москве. Инцидент произошел в заведении в ночь на 10 апреля за 10 минут до закрытия ТЦ.

Как сообщает Рен-ТВ, на кадрах видно, как иномарка мчится по коридорам ТЦ, а затем устраивает дрифт на площадке. Охранники пытались остановить произошедшее. Одного из сотрудников комплекса отбросило от автомобиля. Рен-ТВ назвало имя человека, решившегося на такой экстравагантный поступок. Это экс-мэр Архангельска Александр Донской.

Сам бывший градоначальник в интервью "Двине-Информ" подтвердил свое участие в этой гонке. "Это просто прикол. Мне нравится Марина Абрамович. Она делает перфомансы, которые каждый трактует как хочет. Это в ее стиле перфоманс. Если его комментируют как то, даже так, что я с жиру бешусь, значит перфоманс удался. Следующим шагом будет пролёт на большом квадрокоптере на форуме "Синергия", - сказал Александр. 

Минувшим летом Донской шокировал публику, пройдясь в трусах со следами фекалий по Арбату. Тогда это видео, выложенное в Ютуб, набрало рекордное количество просмотров. 

Донской был мэром Архангельска в 2005-2008 годах. В конце 2006 года он заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. В августе 2007 года он был арестован и заключен в СИЗО. Его подозревали в использовании фальшивого диплома и незаконном пользовании охраной. Весной 2008 года Донской был осужден условно и отпущен из зала суда. В последние годы он живет в Москве, где открыл Музей эротики на Арбате и музей смерти.

Алексей Морозов, Сегодня 12:34

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Комментарии
Ну и ну, сегодня 14:13

Похоже закончились фалоэмитаторы в магазине.

А слабо, сегодня 15:43

Донскому в мавзолее на бульдозере на бульдозере погарцевать?

А слабо, сегодня 15:47

Извиняюсь за масло маслянное
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