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Понедельник, 10 апреля, 17:12
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/10/50103.html
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10 апреля в Поморье ожидается небольшое потепление
Облачно с прояснениями. Местами осадки, ночью туман. Ветер западный и юго-западный 2-7 м/с, местами порывы 12-14 м/с.
Температура ночью -4,-9°; днем 0,+5°, на юго-западе до +10°.
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