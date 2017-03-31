На космодроме "Плесецк" показали фильм про первый выход человека в открытый космос

Фильм "Время первых" о первом в истории выходе человека в открытый космос показали на космодроме Плесецк в Архангельской области в рамках акции "Кинодесант". Об этом сообщает ТАСС.

"В преддверии Дня космонавтики военнослужащих самого северного космодрома в мире поздравили участники акции "Кинодесант". Главным подарком для военнослужащих и членов их семей стал показ новинки отечественного кинематографа фильма "Время первых", посвященного покорению космоса", - сказали в Минобороны.

Фильм "Время первых", в основу которого легли воспоминания космонавта Алексея Леонова - первого человека в открытом космосе, - вышел в прокат 6 апреля. Главные роли в картине играют Евгений Миронов и Константин Хабенский.