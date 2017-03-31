Архимандрит Александр возглавил Плесецкую и Каргопольскую епархию

8 апреля в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Александра (Зайцева), клирика Гатчинской епархии, во епископа Плесецкого и Каргопольского.

Архимандрит Александр (Зайцев) родился 13 мая 1969 г. в г. Волгограде в семье служащих. В 1991 г. окончил Ростовское училище искусств. Трудился в Ростовском епархиальном управлении. В 1995 г. окончил Ростовское епархиальное духовное училище. В 1996-1999 гг. трудился воспитателем младших классов в епархиальной Свято-Георгиевской гимназии г. Ростова-на-Дону. В 2000 г. поступил послушником в Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. В том же году пострижен в монашество с именем Александр. 28 августа 2000 г. в Успенском соборе Тихвинского монастыря митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром рукоположен в сан иеродиакона, а 4 марта 2001 г. в Казанском кафедральном соборе г. Санкт-Петербурга ― в сан иеромонаха. В 2013 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, в 2016 г. ― Санкт-Петербургскую духовную академию.

В январе 2017 г. принят в клир Гатчинской епархии, в Иоанно-Богословский Череменецкий мужской монастырь, назначен руководителем административно-хозяйственного отдела Гатчинской епархии. Решением Священного Синода от 9 марта избран епископом Плесецким и Каргопольским. 12 марта возведен в сан архимандрита.