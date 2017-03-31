Но 30 мест в гимназии оказались очень условным числом: перед кабинетом «Media room» столпились многочисленные гимназисты, которые не смогли вовремя зарегистрироваться. Но место нашлось для всех: учителя русского языка самоотверженно зачитывали текст в трёх кабинетах сразу.

Текст этого года готовил для испытуемых автор исторических детективов и сценариев к историческим телесериалам Леонид Юзефович. Рискнувшим испытать себя предложили одну из трёх частей эссе «Город и река», которое посвящено воспоминаниям автора о городе Улан-Удэ и реке Селенге.

Многие заметили, что тексты год от года становятся проще. По всей видимости, для привлечения внимания к акции её устроители идут путём упрощения текстов и повышения их доступности, «решабельности». Таким образом, 200-тысячный план по числу участников этого года вполне выполним, а за ним и 250-300-тысячный план следующего года.

С другой стороны, тексты всё ещё остаются сложными: в этом году текст не баловал участников прямой речью, но допустить с десяток ошибок очень даже можно. Как и в прошлые годы, в тексте чувствовались намеренные усложнения, нарочитая широта орфографических и пунктуационных ловушек. Как бы то ни было, основную задачу — привлечь внимание к правильному использованию русского языка — акция решает.

Итоги всероссийской проверочной работы участники смогут узнать всего через несколько дней, уже 12 апреля на официальном сайте акции totaldict.ru.