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Общество

80 лучших людей Архангельской области: Мая Миткевич

80 лучших людей Архангельской области: Мая Миткевич
Архангельскую культуру всегда делали энтузиасты и подвижники. Колотилова, Мешко, Резицкий, Панов, Лохов… В этом ряду и многолетний директор музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Мая Миткевич. Она преобразила когда-то скромный музей в настоящий мега-культурный центр.

Писать о Мае Владимировне непросто. Личность многогранная и масштабная. Можно рассказать, что она более 50 лет возглавляет бывший музей ИЗО – это уже серьезная веха. Можно сказать о собранной команде единомышленников, - искусствоведов, хранителей, научных сотрудников. Можно говорить и о богатой музейной коллекции - более 33 тысяч единиц хранения. А можно поведать о созидательной роли Миткевич в сохранении памятников истории и культуры Архангельской области. Заслуги ее отмечены множеством наград: она единственный в регионе одновременно Почетный гражданин Архангельска и Почетный гражданин Архангельской области (причем за номером 1).

В далеком 1965 году 27-летняя юная Мая Миткевич была назначена директором Архангельского музея ИЗО. Но эти рамки ей показались тесными, и уже через несколько лет она выступила инициатором создания музея деревянного зодчества «Малые Корелы». Того самого, что отныне является главной визитной карточкой Архангельска. Еще через некоторое время Миткевич открыла в Архангельске филиал Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря. Затем учредила проект «Старый Архангельск», в состав которого вошло несколько мини-музеев. Объединив это все, на свет родилась «Художественная культура Русского Севера». Музей освоения Арктики художника Борисова, музей художника и сказочника Степана Писахова, музей-усадьба Плотниковой, музей-усадьба Борисова в Красноборске – вот лишь некоторые составные части огромного культурного центра Маи Миткевич.

Работающие с ней, отмечают, что у Миткевич отменный вкус, - она знает, что будет иметь ценность для горожан. Вкус не только художественный, но и, говоря современным языком, менеджерский. Ведь именно талант руководителя – главное преимущество Маи Владимировны над многими другими директорами учреждений культуры. О «Художественной культуре Русского Севера» знают далеко за пределами Архангельска. И на выставки, организованные музеем, люди приезжают из других городов и даже регионов. Отдельная тема – реставрационные работы. Миткевич за долгие годы пробила тропинку ко всем областным и даже федеральным начальникам. И своего добивалась: старинные помещения приводили в порядок, облагораживали и давали им в новую жизнь.

Несколько месяцев назад я побывал в Красноборске на юбилее художника Александра Борисова. Больше всего меня поразила музей-усадьба живописца. Научные сотрудники рассказывали, что ей была уготована гибель: после кончины художника ее переделали в детский туберкулезный санаторий. В итоге произошло искажение всего усадебного комплекса. И тут за дело взялась Мая Миткевич. Усадьбу отреставрировали, открыли музей с картинами и вещами художника. И теперь ее может посетить любой турист. «Если бы Мая Владимировна не спасла усадьбу, мы потеряли бы это уникальное место», - говорит нынешняя заведующая музеем. Такая, вроде бы, маленькая деталь, но как она характеризует подвижничество Маи Миткевич!

Говорят, Мая Владимировна человек строгий и принципиальный. Но я бы связал это с заданной высокой планкой созидательной работы. Рядом с таким руководителем невозможно филонить и трудиться без огонька. Может, поэтому научные сотрудники музейного объединения – люди не только преданные делу, но и по-настоящему творческие?

Раньше музей и библиотека в представлении людей виделись чем-то застывшим во времени, пыльным и сугубо консервативным. Такие люди, как Мая Миткевич, разбили эти представления. Музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» не только хранит картины и ценные экспонаты, но и ведет активную деятельность, собирает под своим крылом творческую молодежь, реализует совместные проекты с артистами, музыкантами, художниками. Это очень современный и динамичный музейный центр в Архангельске. Он лишний раз подчеркивает, что мы не глухая провинция, а европейский культурный город.

Алексей Морозов, Сегодня 09:47

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Комментарии
vlad1950, сегодня 14:13

ах- ах ну никак без того чтобы не лягнуть советскую власть б усадьбу Борисова переделали в детский туберкулезный санаторий- так тем усадьбу напротив и и спасли ну а правящие ныне вороватые ларечники торгаши ельциноиды переделали бы ее в ларьки кабаки

СЭР-ЧИ, сегодня 19:23

vlad1950. Опять завёл свою любимую песню "Валенки"
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