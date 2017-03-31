В столице Поморья проходит олимпиада студентов профтеха

В Архангельске стартовал финал региональной олимпиады студентов профтеха Поморья. Интеллектуальные состязания проходят по 12 дисциплинам учебной программы. До решающего тура дошли 333 представителя техникумов и колледжей.

Местом олимпийских сражений в столице региона стал Архангельский техникум строительства и экономики. Студенты отдалённых от областного центра районов соревнуются в Котласе и Вельске.

Организатором олимпиады выступило министерство образования и науки Архангельской области.

В этом году черчение и русский язык оказались самыми многочисленными по количеству участников олимпийскими финалами. В каждой номинации будут определены победители и призёры, которые получат памятные подарки и призы.

Стоит отметить, что сегодня в системе среднего профессионального образования региона обучается около 18 тысяч человек. В Поморье создано 15 ресурсных центров, которыми становятся лучшие техникумы и колледжи. Их программами и материальной базой могут пользоваться студенты других образовательных организаций. Это позволяет повышать общий уровень подготовки ребят.

– Мы прекрасно понимаем, что региону нужны квалифицированные рабочие кадры, поскольку стремительно развиваются технологии, требующие качественно подготовленных молодых специалистов. Эта олимпиада помогает замотивировать студентов профтеха на более углублённое изучение дисциплин, – отметил в ходе церемонии торжественного открытия состязаний министр образования и науки Игорь Скубенко. – Такой турнир позволяет повысить и общую подготовку наших ребят, ведь ежегодно в первом этапе соревнований участвуют практически все студенты техникумов и колледжей.

Имена победителей и призёров станут известны 10 апреля, - сообщает пресс-служба правительства области.