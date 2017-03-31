Современный компьютерный томограф появился в медсанчасти Архангельска

Презентация современного многофункционального компьютерного томографа состоялась в Центральной медсанчасти №58 Федерального медико-биологического агентства в Северодвинске.

Как отметил начальник ЦСМЧ №58 Виктор Голубцов, компьютерный томограф IngenuityCTElite станет единственным оборудованием данного класса в Архангельской области и позволит вывести на новый уровень диагностику заболеваний.

Компьютерный томограф совмещает в себе новейшие технологии, что позволяет реализовать широкий спектр клинических задач.

На современном оборудовании можно быстро и качественно проводить обследования сердца, грудной клетки, головного мозга, брюшной полости, ангиографию, ортопедические исследования.

Сканер КТ позволяет достичь высочайшего качества изображений, детализации мельчайших объектов при минимальной лучевой нагрузке, одновременно обеспечивая скоростной сбор данных и достоверность диагностических исследований.

Томограф оснащен программным комплексом приложений для оценки анатомии и функциональных показателей сердца, сосудов, анализа и динамического наблюдения узелковых образований в легких, оценки анатомии печени и морфологии выявленных в ней образований и решения других задач.

В ближайшее время пройдёт обучение специалистов, которые будут проводить исследования на новом томографе, после чего оборудование будет введено в эксплуатацию. Важно, что воспользоваться им смогут не только северодвинцы, но и жители других муниципальных образований, - сообщает пресс-служба правительства области.