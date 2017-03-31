В Архангельске прошёл финал конкурса "Педагогический дебют"

В столице Поморья состоялся финальный этап конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов «Педагогический дебют».

- Конкурс проводится в два этапа, для участия в заочном туре педагогам предлагалось разместить на официальном сайте своей образовательной организации электронное портфолио, - пояснила Екатерина Анфилова, главный специалист департамента образования. - Портфолио отражало интересы, рекомендации, рецензии, экспертные оценки творческих достижений педагога, копии дипломов, сертификатов и других документов, свидетельствующих о достижениях молодых специалистов, их обучающихся и воспитанников. Несмотря на то, что молодые педагоги еще не имеют достаточного опыта работы, опыт каждого из них – уникален.

В этом году в конкурсе «Педагогический дебют» приняли участие 52 молодых педагога со стажем работы до пяти лет из 32-х образовательных учреждений Архангельска: детских садов, школ, центров дополнительного образования. Для участия в очном этапе были выбраны 11 лучших. Среди них – Светлана Галашева и Елена Морозова, педагоги дошкольного образования, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Светлана Галашева работает в детском саду №118 уже три года и свою профессию очень любит, хотя воспитателем она стала, можно сказать, случайно, ведь первое образование у нее филологическое.

- Сначала я привела в этот детский сад своего маленького сына, а потом осталась там работать, - объяснила она. – С маленькими детьми работать проще, интереснее. Сначала не планировала задерживаться в детском саду надолго, но теперь думаю, что еще потружусь. Воспитателю важно, в первую очередь, иметь терпение, потому что маленькие дети требуют много, порой непонятно, чего именно они хотят, а воспитатель как раз должен в этом разобраться.