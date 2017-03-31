Школьники из 54 регионов страны отправились с "Ломоносовским обозом" из Архангельска

Из Архангельска в Москву отправились около 100 старшеклассников, представляющих 54 региона России и несколько стран СНГ. Все они являются участниками культурно-просветительского проекта «Ломоносовский обоз. Дорога в будущее».

Ребята фактически повторят путь Михаила Ломоносова. В течение всего путешествия их ждут экскурсии, визиты на предприятия и мастер-классы.

По сравнению с прошлым годом выросло количество городов, которые посетит «обоз». Впервые его представителей примут Череповец и Рыбинск.

Чтобы стать участниками «обоза», школьникам необходимо было написать специальное эссе, предложив свои проекты. Из десяти тысяч работ были определены авторы ста лучших идей. Свои инициативы они будут дорабатывать до полноценных проектов в ходе образовательного путешествия.

Утром 8 апреля «Ломоносовский обоз» отправился в путь от главного корпуса Северного (Арктического) федерального университета. У памятника Михаилу Ломоносову состоялся торжественный митинг, в финале которого ребята запустили в архангельское небо 306 воздушных шаров – именно столько лет исполнится в этом году со дня рождения великого русского учёного.

Впереди более 1200 километров. Конечная точка образовательного путешествия – МГУ им. Ломоносова в Москве, - сообщает пресс-служба регионального правительства.