Архангелогородцы вышли на митинг "Вместе против террора"

8 апреля в Архангельске прошла акция памяти «Вместе против террора».

— На этой неделе в Санкт-Петербурге совершен теракт, направленный против России и её жителей. Взрыв в метро унёс жизни 14 человек, ещё 50 получили ранения. В этот день мы сплотились и вместе в едином порыве выступаем за мир и безопасность. Терроризм не пройдёт, – отметил руководитель организации «Боевое братство» Александр Браславец.

Жители Поморья не остались равнодушными к трагедии в Санкт-Петербурге. В субботний день на площади у театра драмы собралось около трёх тысяч северян. Многие пришли на акцию памяти целыми семьями.

Участники акции почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи, скорбя вместе со всей страной, - сообщает пресс-служба правительства области.