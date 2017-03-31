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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/08/50087.html

Общество

Архангелогородцы вышли на митинг "Вместе против террора"

Архангелогородцы вышли на митинг "Вместе против террора"
Фото пресс-службы правительства области
8 апреля в Архангельске прошла акция памяти «Вместе против террора».

— На этой неделе в Санкт-Петербурге совершен теракт, направленный против России и её жителей. Взрыв в метро унёс жизни 14 человек, ещё 50 получили ранения. В этот день мы сплотились и вместе в едином порыве выступаем за мир и безопасность. Терроризм не пройдёт, – отметил руководитель организации «Боевое братство» Александр Браславец.

Жители Поморья не остались равнодушными к трагедии в Санкт-Петербурге. В субботний день на площади у театра драмы собралось около трёх тысяч северян. Многие пришли на акцию памяти целыми семьями.

Участники акции почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи, скорбя вместе со всей страной, - сообщает пресс-служба правительства области.

Вчера 13:54

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Прочем опиум для народа, крыса?

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Один ушлепок нанес удар ракетами из каспия, другой с других кораблей. А в чем разниза....

Ветеран, вчера 21:15

Вместе против террора! За мир! Вместе против коррупции! За справедливость! Да здравствует Россия!
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