Новости дня

Архангелогородцы вышли на митинг "Вместе против террора"

В Архангельске молодой человек похитил мобильный телефон из магазина

Ночью в Архангельске произошел пожар в заброшенном жилом доме

В День здоровья будущие медики развернули в Архангельске мобильный здравпункт

Мобильная версия 16+

Суббота, 8 апреля, 14:18

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/08/50084.html

Общество

В День здоровья будущие медики развернули в Архангельске мобильный здравпункт

В День здоровья будущие медики развернули в Архангельске мобильный здравпункт
Фото предоставила Анна Резвая
Узнать свое артериальное давление, измерить рост, вес и силу, проверить состояние и возраст легких, пройти тест на зрительно-двигательную реакцию, получить консультацию врача по укреплению здоровья, стать участником захватывающей викторины, потанцевать - все это стало возможным 7 апреля во всемирный День здоровья.

В одном из крупнейших торговых центров Архангельска развернулся мобильный здравпункт, посетителями которой в одночасье стали более 200 человек.  

«Всемирный День здоровья отмечается с 1950 года. Архангельск ежегодно присоединяется к акции», - рассказал специалист Архангельского центра медицинской профилактики Андрей Ильин. – Актуальность и востребованность проекта в том, что здравпункт достаточно мобильный и доступный. Пройти экспресс-диагностику можно совершенно бесплатно. По результатам даются рекомендации врача о более детальном обследовании. Всего в Архангельской области успешно работают 11 центров медицинской профилактики.  

В Северном государственном медицинском университете два года назад были созданы два отряда медиков. Сейчас таких уже семь, численностью 152 человека. Для студентов – медиков проверить свою профессиональную пригодность путем таких акций уникальный случай. Им воспользовалась студентка первого курса лечебного факультета СГМУ Дарья Тютюкова. «Участие в акции принимаю впервые. Здорово, что среди архангелогородцев она пользуется такой популярностью. Это говорит о том, что она востребована и нужна», - поделилась своими впечатлениями Дарья Тютюкова. Завершился День здоровья танцевальным флешмобом.

Сегодня 10:08

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангелогородцы вышли на митинг "Вместе против террора"Сегодня 13:54

Политики не путаются в социальных сетяхВчера 15:28

В Архангельске представили тактильную карту регионаВчера 11:58

Под Архангельском в аварию попали сразу 10 подростков Вчера 07:58
3 комментария

Спортсмены из Архангельской области завоевали семь медалей на первенстве СЗФО по самбоПозавчера 17:19

Общество

Архангелогородцы вышли на митинг "Вместе против террора"Сегодня 13:54

8 апреля в Поморье ожидается мокрый снег и дождьСегодня 09:53

Голова ледохода появится в Архангельске в конце апреляВчера 16:13

Жители Архангельска обменяются вещами в «Кладовке»Вчера 15:53
1 комментарий

8 апреля Архангельск напишет «Тотальный диктант»Вчера 15:36
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Архангелогородцы вышли на митинг "Вместе против террора"

8 апреля в Поморье ожидается мокрый снег и дождь

Голова ледохода появится в Архангельске в конце апреля

Жители Архангельска обменяются вещами в «Кладовке»

В совет директоров АЦБК избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов

Более миллиарда рублей направит на экологию в 2017 году филиал Группы «Илим» в Коряжме

"Аквилон Инвест" проведет в Архангельске День открытых дверей

В 2016 г. Архангельский ЦБК инвестировал во внедрение НДТ 405,7 млн. руб.

За два месяца 2017 г. заготовка древесины ЛПХ ГК «Титан» составила 466,7 тыс. м³

Политики не путаются в социальных сетях

Регистрация кандидатов в депутаты областного собрания завершилась

Великолепная шестерка: Игорь Орлов попал в число самых "контактных" губернаторов

"Серый кардинал" политики Сергей Ковалев подался в образование

Они обещали «сладкую жизнь». Где сейчас бывшие поморские думцы?

В Архангельске молодой человек похитил мобильный телефон из магазина

Ночью в Архангельске произошел пожар в заброшенном жилом доме

В Архангельске у двух автомобилистов изъяли наркотики

В Сольвычегодске возбуждено уголовное дело на руководителя предприятия,эксплуатирующего городские котельные

В Котласе детские коляски послужили причиной пожара

Андрей Первышин остаётся в Нижнекамске

Новодвинцы закрыли лыжный сезон

Северодвинские гимнастки вернулись из Ярославля с тремя медалями

Квартет архангельских байдарочников выступит в Краснодаре

Спортсмены из Архангельской области завоевали семь медалей на первенстве СЗФО по самбо

В Архангельске откроется выставка «PROЯВЛЕНИЯ 3803»

В Котласе прошел конкурс вокалистов "Хрустальный перезвон"

В Архангельске пройдут гастроли театра «Санктъ-Петербургъ Опера»

В столицу Поморья с гастролями едет Котласский драматический театр

В Северном морском музее пройдет лекция "Особенный язык"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru