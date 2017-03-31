В День здоровья будущие медики развернули в Архангельске мобильный здравпункт

Узнать свое артериальное давление, измерить рост, вес и силу, проверить состояние и возраст легких, пройти тест на зрительно-двигательную реакцию, получить консультацию врача по укреплению здоровья, стать участником захватывающей викторины, потанцевать - все это стало возможным 7 апреля во всемирный День здоровья.

В одном из крупнейших торговых центров Архангельска развернулся мобильный здравпункт, посетителями которой в одночасье стали более 200 человек.

«Всемирный День здоровья отмечается с 1950 года. Архангельск ежегодно присоединяется к акции», - рассказал специалист Архангельского центра медицинской профилактики Андрей Ильин. – Актуальность и востребованность проекта в том, что здравпункт достаточно мобильный и доступный. Пройти экспресс-диагностику можно совершенно бесплатно. По результатам даются рекомендации врача о более детальном обследовании. Всего в Архангельской области успешно работают 11 центров медицинской профилактики.

В Северном государственном медицинском университете два года назад были созданы два отряда медиков. Сейчас таких уже семь, численностью 152 человека. Для студентов – медиков проверить свою профессиональную пригодность путем таких акций уникальный случай. Им воспользовалась студентка первого курса лечебного факультета СГМУ Дарья Тютюкова. «Участие в акции принимаю впервые. Здорово, что среди архангелогородцев она пользуется такой популярностью. Это говорит о том, что она востребована и нужна», - поделилась своими впечатлениями Дарья Тютюкова. Завершился День здоровья танцевальным флешмобом.