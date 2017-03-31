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Суббота, 8 апреля, 14:18
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/08/50083.html
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8 апреля в Поморье ожидается мокрый снег и дождь
РressFoto
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер переменный 0-5 м/с. Температура ночью +2,-3°; днем +3,+8°, - сообщает Северное УГМС.
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