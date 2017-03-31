В столице Поморья пройдут мероприятия, посвящённые борьбе с депрессией

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этом году он будет проходить под лозунгом «Депрессия: давай поговорим».

В медицинских организациях Архангельской области пройдут мероприятия, главная цель которых – помощь людям с депрессивными состояниями.

7 апреля с 15:00 до 17:00 в «Городке здоровья», организованном в холле ТЦ «Титан-Арена (ул. Воскресенская, 20), каждый желающий сможет пройти экспресс-диагностику своего здоровья. Специалисты будут измерять артериальное давление, вес, рост, объём легких, рассчитают индекс массы тела, протестируют состав тела на жироанализаторе. Полученные данные помогут оценить фактор риска хронических заболеваний. Специалисты центра профилактики дадут консультацию каждому, кто в ней нуждается. В «Городке здоровья» также предложат буклеты и листовки по здоровому образу жизни и профилактике неинфекционных заболеваний. Вниманию родителей и педагогов будут представлены листовки «Предупреди суицид!»

С 16:00 до 18:00 состоится танцевальный флешмоб «Танцуй – укрепляй здоровье!» в холле ТЦ «Титан-Арены» (ул. Воскресенская, 20). Танцуя, можно не только улучшить свое самочувствие, но и зарядиться энергией и позитивом. Ведь танец – мощное средство борьбы с депрессивными состояниями. В это же время взрослые и дети смогут поучаствовать в познавательной викторине по ЗОЖ и играх Тюленя Здоровейки – символа здорового образа жизни Архангельской области.

8 апреля в 12:30 «Университет здоровья», работающий на базе СГМУ (аудит. 2101 учебного корпуса СГМУ), приглашает северян пройти профилактическое обследование в «Городке здоровья», организованный СГМУ и Архангельским центром медицинской профилактики.

10 апреля с 11:00 до 13:00 на телефоне здоровья (8182)21-30-36 бует обсуждаться тема: «Чем отличается хандра от депрессии?». На ваши вопросы ответит кандидат психологических наук, доцент кафедры психиатрии и клинической психологии СГМУ Лада Ложкина, - сообщает пресс-служба областного правительства.