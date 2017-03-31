В Архангельске представили тактильную карту региона

Тактильная карта Архангельской области создана библиотекой для слепых совместно со студентами САФУ.

С ней уже познакомились первые посетители Архангельской специальной библиотеки для слепых Надежда Нельзикова и Любовь Мельцова:

«Безусловно, дело нужное. Карта даёт возможность каждому жителю Архангельской области с серьёзными проблемами зрения получить абсолютно точное представление о расположении отдельных районов, городов, островов и полуостровов Архангельской области. Интересно было наблюдать, как уроженцы Лешуконского и Мезенского районов определяли место, где они появились на свет».

На полутораметровой карте ощущаются мелкие выпуклые точки и различные рельефные рисунки, обозначающие города и районы области. Подписи и пояснения на карте сделаны крупным шрифтом Брайля, - сообщает пресс-служба регионального правительства.