Ветер переменный 0-5 м/с, в северных районах южный и юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью +1,-4°, при прояснениях до -9°; днем +3,+8°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 7 апреля, 17:27
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/07/50061.html
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7 апреля в Поморье ожидается мокрый снег и дождь
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшие и умеренные осадки, в виде мокрого снега, днем дождя. Ночью и утром в отдельных районах туман.
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