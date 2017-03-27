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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/06/50056.html

Общество

В столице Севера прошел фестиваль «Читаем вместе с Папмамбуком»

В столице Севера прошел фестиваль «Читаем вместе с Папмамбуком»
Фото предоставила Ольга Казакова
Специалисты Центра поддержки молодой семьи в рамках книжного фестиваля «Читаем вместе с Папмамбуком» провели практическое занятие «Секреты счастливой семьи», направленные на формирование у детей правильных представлений о семье.

В рамках занятия для ребят была проведена беседа в игровой форме, а также мастер-класс, на котором дети своими руками под руководством профессионала сделали талисман домашнего уюта - «кофейное сердечко». 

«Мы хотим, чтобы дети поняли, что в семье очень важен момент сотрудничества, который вырастает из умения дружить, идти на компромисс, протягивать руку помощи близким в самую трудную минуту. Ребята должны чувствовать гордость за свою семью, стараться, чтобы дома царили любовь и уважение», - отметила специалист центра Любовь Братушева.

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