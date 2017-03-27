В столице Поморья прошло шоу близнецов "Похожие непохожести" Фото Ивана Малыгина Более 30 пар близнецов вышли 1 апреля на сцену "Соломбалы-арт". Самым юным участникам нет и года, а поддержать самых взрослых близнецов пришли их внуки. В этот день в зале звучали стихи, песни и оригинальные музыкальные номера. Вместе с близнецами зрители отправились на модное дефиле, парад физкультурников, танцевальный флеш­моб и самый настоящий День рождения. Нашли ошибку? Выделите текст,

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