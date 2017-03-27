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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/06/50044.html

Общество

В Поморье начался весенний призыв

В Поморье начался весенний призыв
На пресс-конференции военный комиссар Архангельской области Григорий Багинский рассказал, что уже созданы 26 муниципальных призывных комиссий и одна областная, которую лично возглавляет губернатор.

Служить ребята отправятся на территории воинских частей и соединений Западного военного округа, Северного флота, а также в Калининградскую область. Ждут северян и в Президентском полку. Всего с 1 апреля по 15 июля под ружьё встанут 1500 северян-новобранцев.

— На территории Центральных и Южных округов задания по призывникам нет, – уточнил Григорий Багинский. — Это значит, что наши ребята не будут проходить службу в «горячих точках». 

Военный комиссар рассказал о новшествах нынешнего призыва. Главная особенность – отсрочка для тех, кто получает среднее профессиональное образование. Эти ребята теперь не подлежат призыву, пока не окончат учебное заведение. 

Остальные условия прежние – родственники за свой счёт имеют право сопровождать новобранца до места службы. Призывники, которые успели жениться, имеют маленьких детей или родителей-пенсионеров – служить отправятся в Архангельскую область. 

— Мы для этого прилагаем все усилия, – сказал Григорий Багинский. — Есть ещё такая категория, как «дети-сироты». Тоже стараемся оставить этих ребят в области.
Кроме того, напомнил Багинский, сироты имеют право на получение ежемесячного денежного довольствия – дополнительно к окладу, который положен солдату. А при увольнении со службы – на получение пяти окладов.

Военком признал, что раньше с получением дополнительных окладов у сирот были некоторые проблемы, которые «возникли по незнанию». 

— Ребята из Плесецка увольнялись и не получили выплаты. К нам обратились их бабушки, и все вопросы были решены. Кроме того, жены военнослужащих, проходящих службу по призыву, если у них есть дети до трёх лет, с 1 февраля 2016 года имеют право на получение ежемесячного пособия на ребёнка – 10528 рублей, – напомнил Григорий Багинский. — Молодые отцы по прибытию к месту службы должны взять справку и отправить жёнам, а жёны должны пойти с этой справкой в собес. Помимо этого, есть единовременное пособие при рождении ребёнка – 22 тысячи 958 рублей.

Особая тема – уклонисты от воинской службы. Раньше таких граждан, по словам военкома, было немало. Цифра доходила до 1200, но сейчас ситуация изменилась – уклонистов чуть больше ста. 

— Да и то, назвать этих граждан уклонистами официально нельзя, – уточнил Багинский. — Мы просто не смогли вручить им повестку. Они находятся в розыске. Но среди них, я уверен, большинство имеет право на отсрочку – по учебе или состоянию здоровья. 

Настоящий уклонист, по словам Багинского, это тот, кто повестку получил, но на призывной пункт не явился. В прошлом году таких было семеро. 
— Из них трое уже осуждены, на четверых материалы находятся на рассмотрении, – уточнил военком.

Альтернативная служба особой популярностью у северян почему-то не пользуется. Как правило, проходят ее каждый год по два-три человека. Срок прохождения альтернативной службы больше – 21 месяц. 

Ежегодно контракт на должность сержантов и солдат подписывают 800 северян. Из полутора тысяч новобранцев, процентов 30, по словам Григория Багинского, остается на контракт, процентов десять – «остаются вообще», так как находят работу или устраивают личную жизнь. И 60 процентов – возвращаются, сообщает ИА «Регион 29».

— Большинство контрактников, конечно, хотят проходить службу вблизи дома, – отметил Григорий Багинский. — Но в Архангельской области не так много воинских частей, в основном контрактники отправляются служить в Мурманскую область. Есть у нас и Арктическая мотострелковая бригада, – напомнил военком, – в посёлке Алакуртти. Там смешанный состав военнослужащих – по призыву и по контракту.

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