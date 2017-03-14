80 лучших людей Архангельской области: Игорь Поливаный

Есть такие люди, утрата которых чувствуется особенно остро. Кажется, что они должны быть всегда, вроде и не сильно заметные для окружающих, но присутствующие рядом. Таким был (к сожалению, именно был) основатель и многолетний начальник Архангельской областной службы спасения Игорь Поливаный.

Июньским утром 2013 года меня разбудил телефонный звонок. В трубке взволнованный голос старого знакомого: «Леша, Поливаный умер». Несколько секунд просыпаюсь и стараюсь переварить полученную информацию. Поливаный? Умер? Не укладывается в голове. А на том конце провода мой знакомый еле сдерживается, чтобы не заплакать. И уже в автобусе, подъезжая к работе, я, наконец, понимаю, что произошло. Произошло не со мной и моим знакомым Володей, много лет служившим в АОСС, а со всеми нами. Всеми, кто живет в Архангельской области.

Через несколько дней были похороны, и я впервые видел, как катятся слезы по лицам суровых мужиков-спасателей. Как тревожно гудит сирена «пожарной» и на улицах застыли девочки в форме. Тогда мы с оператором и тележурналистом сделали информационный сюжет без слов. Нас спрашивали, почему, ведь про Поливаного можно говорить часами. Но мы решили, что молчание людей, музыка и кадры с прощания гораздо сильнее передадут боль утраты. И наш сюжет разошелся в Интернете со скоростью новости о самом страшном ЧП.

Игорь Афанасьевич Поливаный или просто «Афанасич», как звали его коллеги, действительно был главным спасателем Архангельска и области. Создал службу спасения, одну из самых эффективных в стране. Всегда был «на передовой», всегда в центре самых важных и драматичных событий. Во время взрыва на Космонавтов, 120 спасатели Поливаного были первыми на месте. И первыми извлекали из-под обломков трупы, в том числе детей. Говорили, что даже милиционеры не сдерживались при виде этой чудовищной картины. А ребята Поливаного пропускали все через себя. Понимая, что сердце и нервы не железные. Может, поэтому голова Игоря Афанасьевича так рано поседела? Да и проклятая болезнь позволила дожить только до 45-ти.

Работавшие с ним рассказывают о нем как о самом родном человеке. Его называли «ходячей энциклопедией» - у него можно было получить компетентную консультацию по практически любому вопросу, будь то спасательное или пожарное дело, медицина или политика. Кроме того, Игорь Афанасьевич был не только «физиком», но и «лириком» – отлично писал. Умел остроумно пошутить в любых, даже сложных ситуациях. Никогда не терял самообладания.

За время руководства АОСС Поливаным спасатели не раз достойно принимали удары. Кроме упомянутой трагедии на Космонавтов, 120, были авиакатастрофа в Катунино в 2002 году, взрыв газа на Гагарина в 2009-м и многое другое. В годовщину смерти Поливаного в состав службы спасения вошла пожарная часть №17. За все время существования диспетчерами информационно-дежурного центра принято более 1 миллиона вызовов.

Игорь Поливаный в последнее время тяжело болел. Но продолжал служить, не оставляя свое детище. Он не нажил миллионов, да и ребята в его службе получали весьма скромное жалование. Но какие это ребята! Все как на подбор крепкие, надежные, неунывающие, готовые сорваться в любую минуту на помощь. Не зря говорили, что, если бы не Афанасич, ничего бы этого не было. И сейчас этим сильным и смелым парням очень не хватает своего начальника…

Недавно я случайно узнал, что Поливаный в 80-е годы сам «напросился» в Афганистан в качестве врача. Там он получил ранение, но родные и близкие узнали об этом уже после дембеля. В этой истории весь Афанасич: настоящий мужчина, «соль земли». Буквально сразу после его ухода из жизни Архангельской областной службе спасения было присвоено имя Игоря Поливаного. Для всех спасателей – как опытных, так и начинающих, это большая честь…