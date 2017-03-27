В Архангельской области на реках начались ледокольно-взрывные работы

Первые в этом году взрывные работы были проведены сегодня на реке Пинега в деревне Нижняя Паленьга Холмогорского района.

Рядом с Нижней Паленьгой река делает крутой поворот, лед во время ледохода упирается в берег. Чтобы избежать заторов, ежегодно в этом месте проводятся превентивные мероприятия по ослаблению льда.

Взрывотехники областного центра гражданской защиты заложили в затороопасном месте порядка 60 зарядов и провели два подрыва. Перед приведением в действие основных зарядов производился подрыв заряда малой мощности для отпугивания рыбы, чтобы минимизировать вред, наносимый ихтиофауне. Протяжённость линии составила около 600 м. Также специалисты провели работы рядом с деревней Печки, что в 15 км от Нижней Паленьги. Как результат – прочный лед метровой толщины значительно ослаблен, вода выступила на поверхность.

Основная часть взрывных работ будет проведена на юго-востоке области – в Котласском и Красноборском районах, куда архангельские взрывотехники отправятся 12 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.